Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Германия
  4. Thaleischweiler-Wallhalben
  5. Квартиры

Квартиры в Thaleischweiler-Wallhalben, Германия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Замок в Нижняя Саксония, Германия
Замок
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 223 м²
Германия Саксония-Анхальт Замок-усадьба Великолепный замок с больш…
€4,49 млн
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 6
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
€662,871
Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
€1,50 млн
Квартира 3 комнаты в Denzlingen, Германия
Квартира 3 комнаты
Denzlingen, Германия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Светлая, уютная 3-комнатная квартира на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Есть лифт.…
€396,726
Квартира 5 спален в Мюнхен, Германия
Квартира 5 спален
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Абсолютно исключительное, единственное в своем роде свойство представлено в одном из самых к…
€3,18 млн
Квартира 3 комнаты в Hoellriegelskreuth, Германия
Квартира 3 комнаты
Hoellriegelskreuth, Германия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
Продается 2-х уровневая квартира в Мюнхене с оборудованной кухней. На нижнем этаже кварт…
€1,69 млн
Вилла 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией в Берлин, Германия
Вилла 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией
Берлин, Германия
Количество спален 7
Площадь 530 м²
Эта восхитительная роскошная вилла находится в сердце Германии, ее столице Берлине. Построен…
€3,02 млн
Квартира 3 спальни в Германия, Германия
Квартира 3 спальни
Германия, Германия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/5
Квартира класса Люкс в двух шагах от Кудама! Предлагаем на продажу стильную квартиру в до…
€1,69 млн
Квартира 2 спальни в Гамбург, Германия
Квартира 2 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 2
Предлагаемый кондоминиум в классической вилле в стиле Вильгельма 1885 года очаровывает своим…
€1,40 млн
Квартира 3 комнаты в Sulzbach, Германия
Квартира 3 комнаты
Sulzbach, Германия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
€538,271
Кондо 2 комнаты в Velber, Германия
Кондо 2 комнаты
Velber, Германия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
€428,624
Квартира 6 спален в Мюнхен, Германия
Квартира 6 спален
Мюнхен, Германия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Покупка недвижимости - это нечто особенное. Имея собственную недвижимость, вы устанавливаете…
€2,33 млн

Параметры недвижимости в Thaleischweiler-Wallhalben, Германия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти