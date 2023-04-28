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Жильё в Тельтов-Флеминг, Германия

2 объекта найдено
Дом 6 спален в Тельтов-Флеминг, Германия
Дом 6 спален
Тельтов-Флеминг, Германия
543 м²
€ 949,000
Прекрасный дом расположен в спокойном районе расположен в деревне Бланкенфельде-Малов в севе…
Дом 2 спальни в Гросберен, Германия
Дом 2 спальни
Гросберен, Германия
300 м²
€ 635,000
Прекрасный дом, построенный по интересному архитектурному проекту, расположен в спокойном пр…

Параметры недвижимости в Тельтов-Флеминг, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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