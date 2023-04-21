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Жильё с бассейном в Германии

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1 объект найдено
Шале 10 спален в Бухгольц, Германия
Шале 10 спален
Бухгольц, Германия
700 м²
€ 3,400,000
Этот интересный особняк расположен в регионе Нижняя Саксония, к югу от знаменитого Гамбурга…

Регионы с недвижимостью на продажу

Нижняя Саксония
Рейнланд-Пфальц
Бранденбург
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Pirmasens
Баден-Баден
Висбаден
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Параметры недвижимости в Германии

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