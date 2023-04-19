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Купить недвижимость в Юго-западный Пфальц, Германия

Zweibruecken-Land
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1 объект найдено
Дом 5 спаленв Dellfeld, Германия
Дом 5 спален
Dellfeld, Германия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 219,000

Параметры недвижимости в Юго-западный Пфальц, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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