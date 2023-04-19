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Купить квартиру в Штутгарт, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Штутгарт, Германия
Квартира 3 комнаты
Штутгарт, Германия
3 Количество комнат 81 м² Количество этажей 2
€ 560,000
3-х комнатная квартира в новом доме с лифтом с центральным расположением в г. Штутгарт. О…

Параметры недвижимости в Штутгарт, Германия

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