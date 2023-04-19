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Купить недвижимость в Штарнберг, Германия

1 объект найдено
Вилла 7 комнатв Штарнберг, Германия
Вилла 7 комнат
Штарнберг, Германия
7 Количество комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 10,500,000
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
Realting.com
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