Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Бавария
Швайнфурт
Купить недвижимость в Швайнфурт, Германия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 5 комнат
Мюнхен, Германия
5 Количество комнат
130 м²
€ 1,352,691
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Свободно с по договоренно…
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
72 м²
Количество этажей 5
€ 460,000
В квартире 2 комнаты с паркетом из натурального дерева, терраса с зеленым садом. Просторная …
Шале 7 спален
Германия, Германия
5 000 м²
€ 2,256,918
Роскошный особняк в классическом стиле находится в Баварии - одной из самых живописных неме…
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
3 Количество комнат
90 м²
Количество этажей 4
€ 500,900
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
140 м²
8 Этаж
€ 1,523,942
Характеристики Свободно с 31.03.2021 Отопление подогреваемый пол Год построй…
Таунхаус 5 комнат
Берлин, Германия
5 Количество комнат
180 м²
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
Дом 5 спален
Берлин, Германия
380 м²
€ 893,739
Превосходный дом, построенный в 2014 году, расположен в очень привлекательном и спокойном р…
Таунхаус 7 комнат
Гамбург, Германия
7 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 6,990,000
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
99 м²
Количество этажей 5
€ 1,300,000
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
Квартира 5 комнат
Баден-Баден, Германия
5 Количество комнат
183 м²
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
225 м²
€ 2,930,831
Вневременная элегантность и современные атрибуты сыграли решающую роль в оформлении этой нео…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты