Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Бавария
  4. Швайнфурт

Купить недвижимость в Швайнфурт, Германия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнатв Мюнхен, Германия
Квартира 5 комнат
Мюнхен, Германия
5 Количество комнат 130 м²
€ 1,352,691
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Свободно с по договоренно…
Кондо 3 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
Квартира 2 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 72 м² Количество этажей 5
€ 460,000
В квартире 2 комнаты с паркетом из натурального дерева, терраса с зеленым садом. Просторная …
Шале 7 спаленв Германия, Германия
Шале 7 спален
Германия, Германия
5 000 м²
€ 2,256,918
 Роскошный особняк в классическом стиле находится в Баварии - одной из самых живописных неме…
Кондо 3 комнатыв Oerie, Германия
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 4
€ 500,900
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
Квартира 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 140 м² 8 Этаж
€ 1,523,942
Характеристики Свободно с 31.03.2021 Отопление подогреваемый пол Год построй…
Таунхаус 5 комнатв Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат
Берлин, Германия
5 Количество комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 1,700,000
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
Дом 5 спаленв Берлин, Германия
Дом 5 спален
Берлин, Германия
380 м²
€ 893,739
Превосходный дом, построенный в 2014 году, расположен в очень привлекательном  и спокойном р…
Таунхаус 7 комнатв Гамбург, Германия
Таунхаус 7 комнат
Гамбург, Германия
7 Количество комнат 400 м² Количество этажей 3
€ 6,990,000
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
Кондо 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 99 м² Количество этажей 5
€ 1,300,000
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
Квартира 5 комнатв Баден-Баден, Германия
Квартира 5 комнат
Баден-Баден, Германия
5 Количество комнат 183 м² Количество этажей 4
€ 1,200,000
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
Квартира 3 спальнив Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
225 м²
€ 2,930,831
Вневременная элегантность и современные атрибуты сыграли решающую роль в оформлении этой нео…
Realting.com
Перейти