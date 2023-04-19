Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Шлезвиг-Гольштейн
Купить недвижимость с видом на море в Шлезвиг-Гольштейн, Германия
Hohe Elbgeest
1
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
3 Количество комнат
90 м²
Количество этажей 4
€ 498,597
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
Квартира 3 комнаты
Ашаффенбург, Германия
3 Количество комнат
110 м²
Количество этажей 6
€ 632,080
Воплотите Вашу мечту в реальность - комфортное жилье в популярном живописном районе баварско…
Шале 5 спален
Берлин, Германия
400 м²
€ 3,593,013
Прекрасный городской особняк расположен в популярном районе Шмаргендорф в престижном округе …
Замок
Германия, Германия
5 079 м²
€ 4,177,199
Старинный замок расположен на холме над рекой Эльбой в городе Майсен, Германия. Этот живопис…
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
72 м²
Количество этажей 5
€ 457,885
В квартире 2 комнаты с паркетом из натурального дерева, терраса с зеленым садом. Просторная …
Вилла 7 спален
Берлин, Германия
530 м²
€ 2,918,567
Эта восхитительная роскошная вилла находится в сердце Германии, ее столице Берлине. Построен…
Квартира 3 комнаты
Sulzbach, Германия
3 Количество комнат
80 м²
Количество этажей 4
€ 537,517
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
1 Количество комнат
42 м²
Количество этажей 4
€ 428,023
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
3 Количество комнат
80 м²
Количество этажей 3
€ 796,321
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат
57 м²
Количество этажей 6
€ 617,149
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
52 м²
Количество этажей 5
€ 283,690
2-комнатная квартира в хорошем состоянии площадью около 52 м² недалеко от популярного района…
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат
59 м²
Количество этажей 6
€ 492,724
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
Параметры недвижимости в Шлезвиг-Гольштейн, Германия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты