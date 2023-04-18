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Купить замок в Саксония, Германия

Дрезден
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1 объект найдено
Замок 14 спаленв Дрезден, Германия
Замок 14 спален
Дрезден, Германия
1 000 м²
€ 950,000
Этот эксклюзивный замок расположился в городе Мейсен недалеко от Дрездена.  Замок находится …

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