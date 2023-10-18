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Дома в Саксония-Анхальт, Германия

6 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Reussen, Германия
Дуплекс 3 спальни
Reussen, Германия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€350,000
Дом 3 спальни в Галле, Германия
Дом 3 спальни
Галле, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€599,000
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Luetzen, Германия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Luetzen, Германия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€369,000
Дуплекс 3 спальни в Reussen, Германия
Дуплекс 3 спальни
Reussen, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€400,000
Дом 3 спальни в Галле, Германия
Дом 3 спальни
Галле, Германия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€460,000
Дом 3 спальни в Luetzen, Германия
Дом 3 спальни
Luetzen, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€429,000

Параметры недвижимости в Саксония-Анхальт, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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