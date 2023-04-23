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Жильё в Саарбрюкен, Германия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Саарбрюкен, Германия
Дом 3 спальни
Саарбрюкен, Германия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 288,000
Отдельный дом в Дудвайлере ( Саарбрюккен ) продается! Частично отремонтированный режим! EC…

Параметры недвижимости в Саарбрюкен, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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