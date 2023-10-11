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Дома в Рёта, Германия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Рёта, Германия
Дом 3 спальни
Рёта, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€450,000
Дом 3 спальни в Рёта, Германия
Дом 3 спальни
Рёта, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€400,000
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