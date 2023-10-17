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Виллы в Рейнланд-Пфальц, Германия

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1 объект найдено
Вилла в Baerenbach, Германия
Вилла
Baerenbach, Германия
Площадь 300 м²
Пример инвестиций: Инвестиционный проект - дом под реставрацию. На данный момент завершена ĸ…
€90,000

Параметры недвижимости в Рейнланд-Пфальц, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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