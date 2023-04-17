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Купить квартиру в Рейнланд-Пфальц, Германия

Bodenheim
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2 объекта найдено
Кондо 2 комнатыв Гау-Бишофсхайм, Германия
Кондо 2 комнаты
Гау-Бишофсхайм, Германия
2 Количество комнат 58 м² Количество этажей 4
€ 475,000
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
Квартира 2 комнатыв Гау-Бишофсхайм, Германия
Квартира 2 комнаты
Гау-Бишофсхайм, Германия
2 Количество комнат 67 м² Количество этажей 4
€ 595,000
Квартиры в новостройке с прекрасным расположением недалеко от порта на Рейне, красивый вид с…

Параметры недвижимости в Рейнланд-Пфальц, Германия

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