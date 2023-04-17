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Купить недвижимость в Рейнланд-Пфальц, Германия

Bodenheim
2
Pirmasens
2
Asbach
1
Zweibruecken-Land
1
6 объектов найдено
Дом 6 спаленв Pirmasens, Германия
Дом 6 спален
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 260,000
EFH DHH на продажу в Пирмазенс! Очень хорошее состояние! Верхнее местоположение! 66955 Пир…
Дом 2 спальнив Pirmasens, Германия
Дом 2 спальни
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 575,000
Мы просим два новых строительных проекта в 66955 Pirmasens. Описание объекта Предложение в…
Дом 5 спаленв Dellfeld, Германия
Дом 5 спален
Dellfeld, Германия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 219,000
Кондо 2 комнатыв Гау-Бишофсхайм, Германия
Кондо 2 комнаты
Гау-Бишофсхайм, Германия
2 Количество комнат 58 м² Количество этажей 4
€ 475,000
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
Квартира 2 комнатыв Гау-Бишофсхайм, Германия
Квартира 2 комнаты
Гау-Бишофсхайм, Германия
2 Количество комнат 67 м² Количество этажей 4
€ 595,000
Квартиры в новостройке с прекрасным расположением недалеко от порта на Рейне, красивый вид с…
Шале 10 спаленв Бухгольц, Германия
Шале 10 спален
Бухгольц, Германия
700 м²
€ 3,400,000
Этот интересный особняк расположен в регионе Нижняя Саксония, к югу от знаменитого Гамбурга…

Параметры недвижимости в Рейнланд-Пфальц, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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