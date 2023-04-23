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Квартиры в Rhein-Sieg-Kreis, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Rauschendorf, Германия
Квартира 3 комнаты
Rauschendorf, Германия
3 Количество комнат 71 м² Количество этажей 4
€ 410,000
Предлагаемая 3-комнатная квартира с хорошей планировкой имеет красивую и очень светлую гости…

Параметры недвижимости в Rhein-Sieg-Kreis, Германия

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