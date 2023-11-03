ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Германия
Рейн-Неккар
Дома
Дома в Рейн-Неккар, Германия
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2
60 м²
5
Двухкомнатная квартира с лоджией в Берлине, на данный момент сданная в аренду. В квартире и…
€308,427
Рекомендовать
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
1
51 м²
4
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
€328,325
Рекомендовать
Замок 14 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Дрезден, Германия
14
1 000 м²
Этот эксклюзивный замок расположился в городе Мейсен недалеко от Дрездена. Замок находится …
€886,454
Рекомендовать
Дом с гаражом, с садом, с инфраструктурой
Гамбург, Германия
Очаровательный домик расположен в районе Отмаршен в пригороде Гамбурга, одном из самых попул…
€2,09 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Гау-Бишофсхайм, Германия
2
67 м²
4
Квартиры в новостройке с прекрасным расположением недалеко от порта на Рейне, красивый вид с…
€591,980
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом
Эрбах, Германия
8
3
2
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
€605,306
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Эркрат, Германия
1
1
26 м²
1
Полное описание: квартира санирована в 2023 году площадь квартры 26 м2 этаж высокий…
€79,877
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Ганновер, Германия
1
40 м²
5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
€303,452
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом
Берлин, Германия
1
45 м²
4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
€248,731
Рекомендовать
Дом 49 спален с мебелью, с гаражом, с интернетом
Берлин, Германия
49
1 973 м²
Многоквартирный дом расположен в Шпандау, самой западном районе Берлина. В нескольких минута…
€5,41 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с отоплением
Берлин, Германия
2
197 м²
Стильные апартаменты представляют сочетание роскоши и традиций с современными удобствами в ц…
€1,09 млн
Рекомендовать
Таунхаус 7 комнат с парковкой, с балконом
Гамбург, Германия
7
400 м²
3
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
€6,95 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Рейн-Неккар, Германия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL