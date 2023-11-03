Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Германия
  4. Рейн-Неккар
  5. Дома

Дома в Рейн-Неккар, Германия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Двухкомнатная квартира с лоджией в Берлине, на данный момент сданная в аренду. В квартире и…
€308,427
Кондо 1 комната в Берлин, Германия
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
€328,325
Замок 14 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Дрезден, Германия
Замок 14 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Дрезден, Германия
Количество спален 14
Площадь 1 000 м²
Этот эксклюзивный замок расположился в городе Мейсен недалеко от Дрездена.  Замок находится …
€886,454
Дом с гаражом, с садом, с инфраструктурой в Гамбург, Германия
Дом с гаражом, с садом, с инфраструктурой
Гамбург, Германия
Очаровательный домик расположен в районе Отмаршен в пригороде Гамбурга, одном из самых попул…
€2,09 млн
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Гау-Бишофсхайм, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Гау-Бишофсхайм, Германия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
Квартиры в новостройке с прекрасным расположением недалеко от порта на Рейне, красивый вид с…
€591,980
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом в Эрбах, Германия
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом
Эрбах, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
€605,306
Квартира 1 комната в Эркрат, Германия
Квартира 1 комната
Эркрат, Германия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
Полное описание: квартира санирована в 2023 году площадь квартры 26 м2 этаж высокий…
€79,877
Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Ганновер, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Ганновер, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
€303,452
Студия 1 комната с балконом в Берлин, Германия
Студия 1 комната с балконом
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
€248,731
Дом 49 спален с мебелью, с гаражом, с интернетом в Берлин, Германия
Дом 49 спален с мебелью, с гаражом, с интернетом
Берлин, Германия
Количество спален 49
Площадь 1 973 м²
Многоквартирный дом расположен в Шпандау, самой западном районе Берлина. В нескольких минута…
€5,41 млн
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с отоплением в Берлин, Германия
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с отоплением
Берлин, Германия
Количество спален 2
Площадь 197 м²
Стильные апартаменты представляют сочетание роскоши и традиций с современными удобствами в ц…
€1,09 млн
Таунхаус 7 комнат с парковкой, с балконом в Гамбург, Германия
Таунхаус 7 комнат с парковкой, с балконом
Гамбург, Германия
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
€6,95 млн

Параметры недвижимости в Рейн-Неккар, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти