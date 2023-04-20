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Купить недвижимость в Rhauderfehn, Германия

1 объект найдено
Дом 6 спаленв Klostermoor, Германия
Дом 6 спален
Klostermoor, Германия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Rhauderfehn, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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