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Таунхаусы в Дармштадт, Германия

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Дармштадт, Германия
Таунхаус 4 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
€ 2,980,000

Параметры недвижимости в Дармштадт, Германия

недорогая
элитная
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