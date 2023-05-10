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Пентхаусы в Дармштадт, Германия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Дармштадт, Германия
Пентхаус 3 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 6,897,000

Параметры недвижимости в Дармштадт, Германия

недорогая
элитная
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