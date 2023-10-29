ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Германия
Регенсбург
Замки
Замки в Регенсбург, Германия
Замок
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Берлин, Германия
60 м²
Классическое здание начала векавпечатляет типичными деталями старинного здания, такими как б…
€349,804
Рекомендовать
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3
78 м²
6
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
€664,628
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
6
4
Уникальная вилла на парковом участке с южной стороны в отличном месте Впечатляющая вилла ра…
€3,18 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2
60 м²
5
Двухкомнатная квартира с лоджией в Берлине, на данный момент сданная в аренду. В квартире и…
€309,826
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с отоплением, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Берлин, Германия
3
150 м²
Современный таунхаус расположен в новом комплексе из 12 домов на южной окраине Тиргартена, Б…
€2,37 млн
Рекомендовать
Замок с мебелью, с гаражом, с охраняемой территорией
Германия
Предлагаемый замок находится в очень живописном месте, окружен прудом с форелью. Несмотря н…
€2,08 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
1
46 м²
5
Эта просторная квартира площадью около 46 м² расположена на 5 этаже ухоженного дома 1970 год…
€499,720
Рекомендовать
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Тельтов-Флеминг, Германия
6
543 м²
Прекрасный дом расположен в спокойном районе расположен в деревне Бланкенфельде-Малов в севе…
€889,539
Рекомендовать
Замок
Бавария, Германия
1 300 м²
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
€16,08 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Берлин, Германия
5
350 м²
Современный дом в стиле баухаус был построен в 1977 г в популярном районе Берлина, Грюневаль…
€4,07 млн
Рекомендовать
Замок 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Обераммергау, Германия
7
250 м²
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
€2,79 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Velber, Германия
2
69 м²
3
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. …
€449,748
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Регенсбург, Германия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL