Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Бавария
  4. Регенсбург

Купить недвижимость в Регенсбург, Германия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнатыв Ашаффенбург, Германия
Квартира 3 комнаты
Ашаффенбург, Германия
3 Количество комнат 110 м² Количество этажей 6
€ 635,000
Воплотите Вашу мечту в реальность - комфортное жилье в популярном живописном районе баварско…
Квартира 1 спальняв Висбаден, Германия
Квартира 1 спальня
Висбаден, Германия
77 м²
€ 682,041
Восхитительные апартаменты расположены в уникальном дворце Императора Фридриха? построенного…
Дом 3 спальнив Саарбрюкен, Германия
Дом 3 спальни
Саарбрюкен, Германия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 288,585
Отдельный дом в Дудвайлере ( Саарбрюккен ) продается! Частично отремонтированный режим! EC…
Квартира 1 комнатав Мюнхен, Германия
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат 46 м² Количество этажей 5
€ 500,000
Эта просторная квартира площадью около 46 м² расположена на 5 этаже ухоженного дома 1970 год…
Кондо 3 комнатыв Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты
Оффенбах, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 4
€ 505,000
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
Пентхаус 2 спальнив Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
253 м²
€ 1,787,479
Этот прекрасный современный пентхаус находится во Франкфурте-на-Майне, в пешей доступности …
Кондо 3 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 98 м² Количество этажей 3
€ 556,738
Большая 3-х комнатная квартира в зеленом районе Берлина - идеальный вариант для семей. Об…
Замок 7 спаленв Обераммергау, Германия
Замок 7 спален
Обераммергау, Германия
250 м²
€ 2,690,554
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
Дом 2 спальнив Гросберен, Германия
Дом 2 спальни
Гросберен, Германия
300 м²
€ 579,153
Прекрасный дом, построенный по интересному архитектурному проекту, расположен в спокойном пр…
Дом 2 спальнив Pirmasens, Германия
Дом 2 спальни
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 571,420
Мы просим два новых строительных проекта в 66955 Pirmasens. Описание объекта Предложение в…
Квартирав Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Квартира
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
250 м²
€ 3,159,685
Эти шикарные апартаменты – настоящая жемчужина Кёльна, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Зде…
Квартира 3 спальнив Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 ванных комнат
€ 3,305,977
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…

Параметры недвижимости в Регенсбург, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти