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Жильё возле озера в Потсдам, Германия

1 объект найдено
Дом 16 спален в Потсдам, Германия
Дом 16 спален
Потсдам, Германия
506 м²
€ 2,310,000
Элегантный дом расположен на берегу озера в районе Новый Фарланд на севере Потсдама. Этот ок…

Параметры недвижимости в Потсдам, Германия

с бассейном
недорогая
элитная
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