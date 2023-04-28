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Жильё в Потсдам, Германия

3 объекта найдено
Вилла 12 спален в Потсдам, Германия
Вилла 12 спален
Потсдам, Германия
479 м²
€ 2,499,000
Эта восхитительная вилла расположена в Потсдаме, Германия. Построенная в 1896 году Карлом Эн…
Дом 16 спален в Потсдам, Германия
Дом 16 спален
Потсдам, Германия
506 м²
€ 2,310,000
Элегантный дом расположен на берегу озера в районе Новый Фарланд на севере Потсдама. Этот ок…
Шале 10 спален в Потсдам, Германия
Шале 10 спален
Потсдам, Германия
670 м²
€ 4,000,000
Старинный особняк расположен в престижном районе Потсдама, неподалеку от всемирно известного…

Параметры недвижимости в Потсдам, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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