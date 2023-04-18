Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Рейнланд-Пфальц
  4. Pirmasens

Купить недвижимость в Pirmasens, Германия

2 объекта найдено
Дом 6 спаленв Pirmasens, Германия
Дом 6 спален
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 260,000
EFH DHH на продажу в Пирмазенс! Очень хорошее состояние! Верхнее местоположение! 66955 Пир…
Дом 2 спальнив Pirmasens, Германия
Дом 2 спальни
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 575,000
Мы просим два новых строительных проекта в 66955 Pirmasens. Описание объекта Предложение в…
Realting.com
Перейти