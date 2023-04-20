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Купить кондоминиум в Оффенбах, Германия

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 комнатыв Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты
Оффенбах, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 4
€ 505,000
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…

Параметры недвижимости в Оффенбах, Германия

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