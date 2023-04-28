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Замки в Обераммергау, Германия

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1 объект найдено
Замок 7 спален в Обераммергау, Германия
Замок 7 спален
Обераммергау, Германия
250 м²
€ 2,950,000
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
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