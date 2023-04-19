Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Бавария
  4. Нюрнберг

Купить недвижимость в Нюрнберг, Германия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнатыв Unterbiberg, Германия
Квартира 3 комнаты
Unterbiberg, Германия
3 Количество комнат 82 м² Количество этажей 4
€ 890,000
Идеальное сочетание комфорты икачества жизни: 3-х комнатная квартира с балконом и гостевым т…
Квартира 2 спальнив Дармштадт, Германия
Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
2 ванных комнат
€ 1,924,429
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 4
€ 270,000
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
Кондо 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 85 м² Количество этажей 5
€ 825,000
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
Квартира 5 комнатв Боген, Германия
Квартира 5 комнат
Боген, Германия
5 Количество комнат 221 м² Количество этажей 2
€ 4,481,917
Характеристики Свободно с 2021 Отопление газовое Год постройки 1912 Этаж…
Квартира 5 спаленв Мюнхен, Германия
Квартира 5 спален
Мюнхен, Германия
307 м²
€ 3,430,515
Эти красивые апартаменты занимают весь первый этаж здания в престижном районе - Богенхаузен…
Квартира 4 комнатыв Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Квартира 4 комнаты
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
4 Количество комнат 165 м² Количество этажей 3
€ 1,050,000
Просторная 4-х комнатная квартира в новом проекте в курортном пригороде Франкфурта на Майне …
Квартира 3 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 Количество комнат 67 м² Количество этажей 4
€ 670,000
3 комнатная квартира с качественный оборудованием в современном районе Франкфурта - Европе…
Домв Берлин, Германия
Дом
Берлин, Германия
€ 4,104,235
Ухоженный многоквартирный дом с подземным паркингом расположен в престижном районе Грюневаль…
Квартира 4 спальнив Берлин, Германия
Квартира 4 спальни
Берлин, Германия
149 м²
€ 1,796,743
Эксклюзивные апартаменты расположены в центральном районе, неподалеку от административных уч…
Кондо 4 комнатыв Дюссельдорф, Германия
Кондо 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
4 Количество комнат 133 м² Количество этажей 4
€ 920,580
4-х комнатная просторная квартира в центральном районе Дюссельдорфа. Современное высокока…
Таунхаус 4 спальнив Дармштадт, Германия
Таунхаус 4 спальни
Дармштадт, Германия
3 ванных комнат 276 м²
€ 2,687,346
Этот уникальный образец драгоценной среды обитания расположен в красивом районе Норденд, кот…

Параметры недвижимости в Нюрнберг, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти