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Купить квартира-студия в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Бохум
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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Бохум, Германия
Студия 1 спальня
Бохум, Германия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 2/4 Этаж
€ 49,000
Продаю студии в Бохум Университетский город (более 40000 студентов со всего мира), в 50 к…

Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

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