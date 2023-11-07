Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Германия
  4. Северный Рейн-Вестфалия
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры в Бохум, Германия
Многоуровневые квартиры
Бохум, Германия
Площадь 46 м²
Апартамент в Бохуме... расположен на 2 уровнях мансардного этажа объект 1998 года пост…
€66,000

Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти