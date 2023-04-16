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Купить дом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Дом 4 спальни
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
349 м²
€ 1,490,000
Замечательный дом с ухоженным садом расположен в Виддерсдорфе – Линдентале, 3 округе Кёльна.…

Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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