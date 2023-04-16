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Купить недвижимость в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Бонн
2
Дюссельдорф
2
Бохум
1
8 объектов найдено
Студия 1 спальняв Бохум, Германия
Студия 1 спальня
Бохум, Германия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 2/4 Этаж
€ 49,000
Продаю студии в Бохум Университетский город (более 40000 студентов со всего мира), в 50 к…
Квартира 3 комнатыв Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
3 Количество комнат 71 м² Количество этажей 4
€ 767,500
Квартира расположена на 3 этаже в одном из центральных районов Дюссельдорфа - Флингерн-Норд.…
Кондо 4 комнатыв Дюссельдорф, Германия
Кондо 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
4 Количество комнат 133 м² Количество этажей 4
€ 920,580
4-х комнатная просторная квартира в центральном районе Дюссельдорфа. Современное высокока…
Квартира 3 комнатыв Бонн, Германия
Квартира 3 комнаты
Бонн, Германия
3 Количество комнат 55 м² Количество этажей 5
€ 350,000
Недвижимость находится на тихой улице недалеко от уентра города Бонн, что делает ее привлека…
Квартира 3 комнатыв Rauschendorf, Германия
Квартира 3 комнаты
Rauschendorf, Германия
3 Количество комнат 71 м² Количество этажей 4
€ 410,000
Предлагаемая 3-комнатная квартира с хорошей планировкой имеет красивую и очень светлую гости…
Квартира 2 комнатыв Бонн, Германия
Квартира 2 комнаты
Бонн, Германия
2 Количество комнат 54 м² Количество этажей 5
€ 284,000
Привлекательная и ухоженная 2-комнатная квартира с лоджией, в современном жилом комплексе в …
Квартирав Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Квартира
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
250 м²
€ 3,500,000
Эти шикарные апартаменты – настоящая жемчужина Кёльна, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Зде…
Дом 4 спальнив Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Дом 4 спальни
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
349 м²
€ 1,490,000
Замечательный дом с ухоженным садом расположен в Виддерсдорфе – Линдентале, 3 округе Кёльна.…

Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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