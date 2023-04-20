Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Мекленбург-Передняя Померания
  4. Mecklenburgische Seenplatte
  5. Нойштрелиц

Купить недвижимость в Нойштрелиц, Германия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 3 спальнив Дармштадт, Германия
Пентхаус 3 спальни
Дармштадт, Германия
2 ванных комнат
€ 6,232,896
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
Квартира 3 комнатыв Sulzbach, Германия
Квартира 3 комнаты
Sulzbach, Германия
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 4
€ 540,000
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
Кондо 2 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 65 м² Количество этажей 5
€ 500,000
Здание было построено в 1998 году и полностью модернизировано в 2018 году. Квартира с терр…
Пентхаус 2 спальнив Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
€ 858,480
Пентхаус уникален не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Всего в несколь…
Дом 6 спаленв Берлин, Германия
Дом 6 спален
Берлин, Германия
277 м²
€ 1,169,909
Прекрасный дом, построенный в 2004 году, расположен в округе Целендорф, Берлин. Прекрасная и…
Дом 8 спаленв Фатерштеттен, Германия
Дом 8 спален
Фатерштеттен, Германия
608 м²
€ 2,438,130
Современный дом с разнообразными возможностями расположен в местечке Фатерштеттен в Баварии,…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 46 м² Количество этажей 6
€ 380,000
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
Студия 1 комнатав Kreuzpullach, Германия
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 4
€ 430,000
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
Квартира 3 спальнив Берлин, Германия
Квартира 3 спальни
Берлин, Германия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² 3/8 Этаж
€ 561,100
Квартира 3 комнатыв Sexau, Германия
Квартира 3 комнаты
Sexau, Германия
3 Количество комнат 74 м² Количество этажей 3
€ 335,000
Квартира находится на 2 этаже жилого дома 1989 года постройки. Сообщество владельцев состоит…
Квартира 2 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
€ 219,601
Недвижимость находится в районе Трептов-Кёпеник, в районе Альтглиенике, на южной стороне ули…
Дом 7 комнатв Франкфурт-на-Майне, Германия
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
7 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
Realting.com
Перейти