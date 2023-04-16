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Купить квартира-студия в Мюнхен, Германия

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2 объекта найдено
Студия 1 комнатав Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 6
€ 350,000
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
Студия 1 комнатав Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат 34 м² Количество этажей 5
€ 349,900
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…

Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия

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