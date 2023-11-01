Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Германия
  4. Montabaur
  5. Дома

Дома в Montabaur, Германия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Гамбург, Германия
Квартира 2 комнаты
Гамбург, Германия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Эта замечательная 2-комнатная квартира находится на втором этаже ухоженного многоквартирного…
€441,624
Квартира 3 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Вневременная элегантность и современные атрибуты сыграли решающую роль в оформлении этой нео…
€3,04 млн
Кондо 3 комнаты с парковкой в Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой
Оффенбах, Германия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
€504,571
Квартира 3 комнаты в Sexau, Германия
Квартира 3 комнаты
Sexau, Германия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
Квартира находится на 2 этаже жилого дома 1989 года постройки. Сообщество владельцев состоит…
€334,715
Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 3
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Отопление половое отопление…
€1,31 млн
Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 5
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
€509,566
Квартира 2 комнаты в Steinenbronn, Германия
Квартира 2 комнаты
Steinenbronn, Германия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
€350,202
Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
€1,50 млн
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
€269,770
Квартира 3 комнаты с балконом в Бонн, Германия
Квартира 3 комнаты с балконом
Бонн, Германия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Недвижимость находится на тихой улице недалеко от уентра города Бонн, что делает ее привлека…
€349,702
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…
€519,558
Дом в Мюнхен, Германия
Дом
Мюнхен, Германия
Площадь 518 м²
Этот загородный дом в традиционном альпийском стиле расположен в абсолютно идиллическом мест…
€3,93 млн

Параметры недвижимости в Montabaur, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти