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Квартиры в Мёнхенгладбах, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Мёнхенгладбах, Германия
Квартира 3 комнаты
Мёнхенгладбах, Германия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Дом построен в 1986 году / санирован 2019 году 3 комнатная квартира с балконом на 2 OG …
€150,000

Параметры недвижимости в Мёнхенгладбах, Германия

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