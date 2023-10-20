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Особняки в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

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1 объект найдено
Особняк 8 спален в Ифенак, Германия
Особняк 8 спален
Ифенак, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
€189,000

Параметры недвижимости в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

недорогая
элитная
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