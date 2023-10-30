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Дома в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

2 объекта найдено
Особняк 8 спален в Ифенак, Германия
Особняк 8 спален
Ифенак, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
€189,000
Замок 10 спален в Zettemin, Германия
Замок 10 спален
Zettemin, Германия
Комнаты 135
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 4
€895,000

Параметры недвижимости в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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