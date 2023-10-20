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Замки в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

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1 объект найдено
Замок 10 спален в Zettemin, Германия
Замок 10 спален
Zettemin, Германия
Комнаты 135
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 4
€895

Параметры недвижимости в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

недорогая
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