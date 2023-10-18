Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Германия
  4. Майн-Таубер
  5. Квартиры

Квартиры в Майн-Таубер, Германия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 2 спальни в Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 2
Пентхаус уникален не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Всего в несколь…
€889,257
Квартира 3 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Количество этажей 5
3-х комнатная квартира в новом жилой комплексе. Светлые комнаты, просторные помещения, краси…
€979,217
Квартира в Берлин, Германия
Квартира
Берлин, Германия
Площадь 60 м²
Классическое здание начала векавпечатляет типичными деталями старинного здания, такими как б…
€349,720
Вилла 9 комнат с парковкой в Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат с парковкой
Dreieich, Германия
Комнаты 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
€5,50 млн
Дом 6 спален в Дармштадт, Германия
Дом 6 спален
Дармштадт, Германия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 444 м²
ПОБЛИЗОСТИ ФРАНКФУРТА: ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ / ДЕЛОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 2444 кв. M НЕДВИЖИМОСТЬ: Эта эк…
€8,99 млн
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с сауной, с отоплением в Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с сауной, с отоплением
Берлин, Германия
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Роскошный пентхаус расположен в одном из самых востребованных районов Берлина, Шарлоттенбург…
€1,99 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом в Dornach, Германия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом
Dornach, Германия
Комнаты 5
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Элегантная и высококачественная городская вилла с террасой в зеленом районе столицы Баварии …
€2,60 млн
Студия 1 комната с балконом в Берлин, Германия
Студия 1 комната с балконом
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
€249,800
Замок 21 спальня с мебелью, с кондиционером, с садом в Германия, Германия
Замок 21 спальня с мебелью, с кондиционером, с садом
Германия, Германия
Количество спален 21
Площадь 2 250 м²
Потрясающий замок, окруженный прекрасным парком, расположен неподалеку от городов Майсен, Ко…
€3,31 млн
Кондо 1 комната в Берлин, Германия
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
€329,736
Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Ганновер, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Ганновер, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
€304,756
Вилла 3 спальни в Гамбург, Германия
Вилла 3 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Исторический таунхаус эпохи Вильгельма в лучшем месте недалеко от Альста Всего в нескольких…
€7,30 млн

Параметры недвижимости в Майн-Таубер, Германия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти