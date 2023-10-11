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Дома в Luetzen, Германия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Luetzen, Германия
Дом 3 спальни
Luetzen, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€429,000
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Luetzen, Германия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Luetzen, Германия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€369,000
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