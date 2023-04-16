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Купить квартира-студия в Нижняя Саксония, Германия

Ганновер
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2 объекта найдено
Студия 1 комнатав Ганновер, Германия
Студия 1 комната
Ганновер, Германия
1 Количество комнат 40 м² Количество этажей 5
€ 305,000
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
Студия 1 комнатав Kircher Bauerschaft, Германия
Студия 1 комната
Kircher Bauerschaft, Германия
1 Количество комнат 36 м² Количество этажей 6
€ 160,000
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…

Параметры недвижимости в Нижняя Саксония, Германия

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