Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Нижняя Саксония
  4. Дома

Купить дом в Нижняя Саксония, Германия

5 объектов найдено
Дом 7 спаленв Rorichum, Германия
Дом 7 спален
Rorichum, Германия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 479,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 6 спаленв Klostermoor, Германия
Дом 6 спален
Klostermoor, Германия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 10 спаленв Langwarden, Германия
Вилла 10 спален
Langwarden, Германия
15 Количество комнат 4 ванных комнат 550 м² 2/2 Этаж
€ 490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Tinnen, Германия
Дом 4 спальни
Tinnen, Германия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 2/2 Этаж
€ 480,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Rhede Ems, Германия
Дом 2 спальни
Rhede Ems, Германия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 289,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Нижняя Саксония, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти