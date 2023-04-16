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Купить недвижимость в Нижняя Саксония, Германия

Ганновер
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10 объектов найдено
Студия 1 комнатав Ганновер, Германия
Студия 1 комната
Ганновер, Германия
1 Количество комнат 40 м² Количество этажей 5
€ 305,000
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
Квартира 2 комнатыв Velber, Германия
Квартира 2 комнаты
Velber, Германия
2 Количество комнат 69 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. …
Кондо 2 комнатыв Velber, Германия
Кондо 2 комнаты
Velber, Германия
2 Количество комнат 53 м² Количество этажей 4
€ 430,000
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
Кондо 3 комнатыв Oerie, Германия
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 4
€ 500,900
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
Студия 1 комнатав Kircher Bauerschaft, Германия
Студия 1 комната
Kircher Bauerschaft, Германия
1 Количество комнат 36 м² Количество этажей 6
€ 160,000
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
Дом 7 спаленв Rorichum, Германия
Дом 7 спален
Rorichum, Германия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 479,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 6 спаленв Klostermoor, Германия
Дом 6 спален
Klostermoor, Германия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 10 спаленв Langwarden, Германия
Вилла 10 спален
Langwarden, Германия
15 Количество комнат 4 ванных комнат 550 м² 2/2 Этаж
€ 490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Tinnen, Германия
Дом 4 спальни
Tinnen, Германия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 2/2 Этаж
€ 480,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Rhede Ems, Германия
Дом 2 спальни
Rhede Ems, Германия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 289,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Нижняя Саксония, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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