Купить вилла в Landkreis Starnberg, Германия

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Штарнберг
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1 объект найдено
Вилла 7 комнатв Штарнберг, Германия
Вилла 7 комнат
Штарнберг, Германия
7 Количество комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 10,500,000
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…

Параметры недвижимости в Landkreis Starnberg, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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