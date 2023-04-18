Купить вилла в Landkreis Offenbach, Германия

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Dreieich
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1 объект найдено
Вилла 9 комнатв Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат
Dreieich, Германия
9 Количество комнат 415 м² Количество этажей 2
€ 5,500,000
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …

Параметры недвижимости в Landkreis Offenbach, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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