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Квартиры в Landkreis Offenbach, Германия

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1 объект найдено
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Dreieich, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Dreieich, Германия
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
€680,000

Параметры недвижимости в Landkreis Offenbach, Германия

недорогая
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