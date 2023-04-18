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Купить недвижимость в Landkreis Offenbach, Германия

Dreieich
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2 объекта найдено
Кондо 3 комнатыв Dreieich, Германия
Кондо 3 комнаты
Dreieich, Германия
3 Количество комнат 68 м² Количество этажей 6
€ 680,000
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
Вилла 9 комнатв Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат
Dreieich, Германия
9 Количество комнат 415 м² Количество этажей 2
€ 5,500,000
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …

Параметры недвижимости в Landkreis Offenbach, Германия

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с видом на озеро
недорогая
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