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Жильё в Ниэнбург-на-Везере, Германия

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Параметры недвижимости в Ниэнбург-на-Везере, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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