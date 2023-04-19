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Купить недвижимость с бассейном в Landkreis Neuwied, Германия

Asbach
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1 объект найдено
Шале 10 спаленв Бухгольц, Германия
Шале 10 спален
Бухгольц, Германия
700 м²
€ 3,400,000
Этот интересный особняк расположен в регионе Нижняя Саксония, к югу от знаменитого Гамбурга…

Параметры недвижимости в Landkreis Neuwied, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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